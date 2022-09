“No creo que sea algo bueno para el país lo que va a pasar. La sentencia condenatoria está escrita de antameno. Es de una gravedad tremenda”, advirtió Graciana Peñafort sobre la causa Vialidad con la que las corporaciones buscan lograr un fallo contra Cristina Kirchner.

La la funcionaria y abogada “hay un objetivo político de la condena que no tiene nada que ver con la Justicia". Y agregó que: “La intención del poder judicial es avanzar sobre la posibilidad de que Cristina sea candidata. Esto no es muy distinto que cuando en Brasil se criminalizó a Lula para que no sea candidato”

En diálogo con AM530, la funcionaria advirtió que no es una año “excepcional” en material judicial. Ya que en otras elecciones también acosaron judicialmente a Cristina. “Los medios concentrados lo quieren hacer parecer excepcional”, aclaró.