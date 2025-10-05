"Campaña sucia"
Pelea a los gritos en C5N: Brey defendió a Espert con un ridículo planteo y provocó la indignación del panel
La conductora del ciclo Indomables se enfrentó con su compañero Diego Brancatelli y con los panelistas del ciclo. Dijo que las acusaciones contra el diputado libertario forman parte de una "campaña sucia".
El escándalo por el vínculo con los narcos del libertario José Luis Espert desató un nuevo y fuerte intercambio en el programa "Indomables" de C5N y entre los conductores Diego Brancatelli y Mariana Brey.
Fieles a sus estilos y a lo que ya es un clásico dentro del programa, volvieron a mostrar posturas enfrentadas al analizar las últimas repercusiones del caso narco.
Brey salió en defensa de Espert aludiendo a que los señalamientos en su contra –vinculados con el empresario Fred Machado– son parte de "una campaña sucia".
Ese planteo provocó la respuesta de sus compañeros, que entre gritos y gestos, advirtieron que las pruebas presentadas no responden a rumores sino a investigaciones con documentos verificables.