El escándalo por el vínculo con los narcos del libertario José Luis Espert desató un nuevo y fuerte intercambio en el programa "Indomables" de C5N y entre los conductores Diego Brancatelli y Mariana Brey.

Fieles a sus estilos y a lo que ya es un clásico dentro del programa, volvieron a mostrar posturas enfrentadas al analizar las últimas repercusiones del caso narco.

Brey salió en defensa de Espert aludiendo a que los señalamientos en su contra –vinculados con el empresario Fred Machado– son parte de "una campaña sucia".

Ese planteo provocó la respuesta de sus compañeros, que entre gritos y gestos, advirtieron que las pruebas presentadas no responden a rumores sino a investigaciones con documentos verificables.