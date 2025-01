El zen

Macri: "Soy muy celoso, una vez le pegué una piña en el estómago a un novio de mi hija apenas me saludó"

Mauricio Macri habló con Ángel de Brito y para dar un ejemplo de lo celoso que es de sus hijas contó que le pegó al novio de una de ellas porque "no me gustó cómo me sonrió".