Si algo tiene Pedro Rosemblat es frescura para hablar de política, reconociendo su posicionamiento ideológico, los errores de su fuerza y buscando puntos de entendimiento con quienes no piensan igual a él.

Eso lo convierte en un rara avis dentro del mundo de la comunicación actual, donde todo se reduce a posiciones maniqueas donde nadie quiere mostrar dudas o debilidades.

Ernesto Tenembaum y María O'Donnell confesaron que lo buscaban desde hace tiempo para hablar del momento que vive el peronismo, y no los defraudó.

Cuando tuvo que responder a la pregunta de por qué se muestra cercano a figuras disímiles como Juan Grabois o Guillermo Moreno, contestó lo que está a la vista, que son los únicos que salieron a confrontar con un modelo que viene por todo.

La entrevista completa

La visita de Pedro a Cenital permitió abordar un eje importante de temas, en una charla de cerca de cincuenta minutos con los conductores de Radio Con Vos.