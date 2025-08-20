Pedro Rosemblat sobre Grabois y Moreno: "Yo voté a Massa y desde el 2023 Sergio no volvió a hablar"
El director de Gelatina estuvo en Cenital para una amplia entrevista con Ernesto Tenembaum y María O'Donnell, y no le esquivó a hablar de los principales dirigentes del peronismo.
Si algo tiene Pedro Rosemblat es frescura para hablar de política, reconociendo su posicionamiento ideológico, los errores de su fuerza y buscando puntos de entendimiento con quienes no piensan igual a él.
Eso lo convierte en un rara avis dentro del mundo de la comunicación actual, donde todo se reduce a posiciones maniqueas donde nadie quiere mostrar dudas o debilidades.
Ernesto Tenembaum y María O'Donnell confesaron que lo buscaban desde hace tiempo para hablar del momento que vive el peronismo, y no los defraudó.
Cuando tuvo que responder a la pregunta de por qué se muestra cercano a figuras disímiles como Juan Grabois o Guillermo Moreno, contestó lo que está a la vista, que son los únicos que salieron a confrontar con un modelo que viene por todo.
La entrevista completa
La visita de Pedro a Cenital permitió abordar un eje importante de temas, en una charla de cerca de cincuenta minutos con los conductores de Radio Con Vos.