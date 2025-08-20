Si algo tiene Pedro Rosemblat es frescura para hablar de política, reconociendo su posicionamiento ideológico, los errores de su fuerza y buscando puntos de entendimiento con quienes no piensan igual a él.

Eso lo convierte en un rara avis dentro del mundo de la comunicación actual, donde todo se reduce a posiciones maniqueas donde nadie quiere mostrar dudas o debilidades.

Ernesto Tenembaum y María O'Donnell confesaron que lo buscaban desde hace tiempo para hablar del momento que vive el peronismo, y no los defraudó.

Cuando tuvo que responder a la pregunta de por qué se muestra cercano a figuras disímiles como Juan Grabois o Guillermo Moreno, contestó lo que está a la vista, que son los únicos que salieron a confrontar con un modelo que viene por todo.

La entrevista completa

La visita de Pedro a Cenital permitió abordar un eje importante de temas, en una charla de cerca de cincuenta minutos con los conductores de Radio Con Vos.

“Una fortaleza de Milei es que en frente estamos nosotros” Pedro Rosemblat en 540°