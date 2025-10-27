Por la victoria de Milei
Pedro Rosemblat pidió "cerrar el orto y escuchar", en un crudo mensaje a modo de autocrítica
Desde el stream de Gelatina, el conductor dejó un fuerte mensaje luego del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. "Hoy toca mamar", indicó.
Pedro Rosemblat, claramente identificado con el peronismo, no tuvo filtros y dejó un mensaje de alto voltaje tras la derrota electoral del domingo de Fuerza Patria.
En el stream de Gelatina, afirmó: "hoy toca mamar". Además, aseguró que es necesario "reconocer cuando no la ves y cerrar el orto", en referencia a la necesidad de asumir los errores sin caer en la bronca.
"Uno tiene que reconocer eso, cuando no la ves, no la ves, hay que cerrar el orto, escuchar, leer, aprender y tratar de mejorar", remarcó.