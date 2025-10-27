Pedro Rosemblat, claramente identificado con el peronismo, no tuvo filtros y dejó un mensaje de alto voltaje tras la derrota electoral del domingo de Fuerza Patria.

En el stream de Gelatina, afirmó: "hoy toca mamar". Además, aseguró que es necesario "reconocer cuando no la ves y cerrar el orto", en referencia a la necesidad de asumir los errores sin caer en la bronca.

"Uno tiene que reconocer eso, cuando no la ves, no la ves, hay que cerrar el orto, escuchar, leer, aprender y tratar de mejorar", remarcó.