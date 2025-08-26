Un ejemplo claro de cómo funciona el poder y, por lo tanto, cómo funcionan los medios de comunicación hegemónicos que están al servicio del mismo.

Corría el año 2012, cuando Jorge Lanata (el principal operador por aquel entonces contra el gobierno de Cristina) protagonizó una escena dantesca en su programa, al agrupar a los periodistas más importantes del Grupo Clarín en pantalla.

Todos ellos salieron con diferentes carteles y bajo la consigna “queremos preguntar”, acusando al gobierno del Frente Para la Victoria de antidemocrático. Párrafo aparte, en una época donde Argentina tenía los salarios más altos de Latinoamérica y una inflación de apenas el 10% anual.

Pero, de todas maneras, los periodistas estaban indignados porque aseguraban que no podían preguntarle a la presidenta sobre ciertas cuestiones, y por eso el reclamo televisivo.

Ahora Pedro Rosemblat recordó aquella escena y decidió repetirla, aunque con un poquito más de argumentos: el gobierno permanece completamente en silencio tras el escándalo inmenso de corrupción que salpica a la cúpula más alta del Ejecutivo.