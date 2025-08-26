Pedro Rosemblat imitó el “queremos preguntar” de Lanata ante el inmenso escándalo de corrupción del gobierno de Milei
Los mayores de 30 recordarán aquel suceso del año 2012, cuando Jorge Lanata y todos los periodistas del Grupo Clarín protagonizaron un momento bochornoso para desgastar aún más a la por entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Por eso Pedro Rosemblat, ante el terrible escándalo en que se encuentra el Gobierno, se mofó de los que antes querían preguntar: «¿Y ahora dónde están?».
Un ejemplo claro de cómo funciona el poder y, por lo tanto, cómo funcionan los medios de comunicación hegemónicos que están al servicio del mismo.
Corría el año 2012, cuando Jorge Lanata (el principal operador por aquel entonces contra el gobierno de Cristina) protagonizó una escena dantesca en su programa, al agrupar a los periodistas más importantes del Grupo Clarín en pantalla.
Todos ellos salieron con diferentes carteles y bajo la consigna “queremos preguntar”, acusando al gobierno del Frente Para la Victoria de antidemocrático. Párrafo aparte, en una época donde Argentina tenía los salarios más altos de Latinoamérica y una inflación de apenas el 10% anual.
Pero, de todas maneras, los periodistas estaban indignados porque aseguraban que no podían preguntarle a la presidenta sobre ciertas cuestiones, y por eso el reclamo televisivo.
Ahora Pedro Rosemblat recordó aquella escena y decidió repetirla, aunque con un poquito más de argumentos: el gobierno permanece completamente en silencio tras el escándalo inmenso de corrupción que salpica a la cúpula más alta del Ejecutivo.