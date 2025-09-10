Tras los dos conciertos que Lali Espósito realizó este fin de semana en Vélez, con palos dirigidos a Karina Milei por el escándalo de las coimas, donde presentó su nuevo tema "Payaso", Pedro Rosemblat habló ante la prensa sobre los ataques del presidente y los militantes libertarios contra la popular artista.

El conductor de Gelatina, lanzó una respuesta tajante cuando le preguntaron sobre el rol de Lali como cara visible de la oposición: "El Gobierno decidió, equivocadamente, confrontar con ella".

"La voluntad y el deseo de anularla o de separarla de la gente que la quiere fracasó", remarcó Rosemblat.