Contundente respuesta
Pedro Rosemblat bancó fuerte a Lali y ridiculizó a Milei y los libertarios por su "fracaso"
"El Gobierno decidió, equivocadamente, confrontar con ella. La voluntad y el deseo de anularla o de separarla de la gente que la quiere fracasó", aseguró el novio de la popular artista.
Tras los dos conciertos que Lali Espósito realizó este fin de semana en Vélez, con palos dirigidos a Karina Milei por el escándalo de las coimas, donde presentó su nuevo tema "Payaso", Pedro Rosemblat habló ante la prensa sobre los ataques del presidente y los militantes libertarios contra la popular artista.
El conductor de Gelatina, lanzó una respuesta tajante cuando le preguntaron sobre el rol de Lali como cara visible de la oposición: "El Gobierno decidió, equivocadamente, confrontar con ella".
"La voluntad y el deseo de anularla o de separarla de la gente que la quiere fracasó", remarcó Rosemblat.