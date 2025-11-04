Sin excusas
Pedro Rosemblat: "Si el antiperonismo agrupado es más que el peronismo, ¿no es ese el problema?"
En Gelatina, el comunicador referente del campo nacional y popular puso blanco sobre negro cuáles son las dificultades del peronismo para ganar elecciones.
Que el desdoblamiento en la Provincia, que la lluvia, que Cristina está presa, que la culpa es que Cristina no deja crecer nuevos liderazgos, que no se hizo campaña, y un largo número de etcéteras se escucharon en boca de peronistas desencantados por los resultados en las elecciones legislativas.
Pedro Rosemblat tomó el toro por las astas y decidió no mentirse ni mentirle a su electorado para tener un punto de partida desde donde comenzar a pensar como romper con una serie de derrotas que se hace interminable.
"Si el antiperonismo agrupado le gana al peronismo, ¿no será ese el problema?" sintetizó para sacarse las caretas y dejarse de echar culpas entre los propios compañeros.