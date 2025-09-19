Gente más robusta
Paulino Rodrigues sacó del aire al libertario Mariano Pérez que se encontró con Milei en Olivos y no quiso contar nada
El conductor de LN+ se hartó de que el influencer de Las Fuerzas del Cielo evadiera las preguntas de los periodistas y pidió que salga más preparada para dar la cara por el gobierno.
La cara de fastidio se le notaba a Rodrigues cuando estaba en pantalla el conductor del stream libertario Break Point y se divertía haciendo pasar de largo a los periodistas.
Pero lo que daba gracia tiempo atrás, cuando Javier Milei iniciaba su gobierno, ahora en medio de la crisis política y económica que vive el oficialismo, genera malestar.
Para resolverlo, el periodista de LN+ le pidió al director que saque del aire el vivo con Pérez y se lanzó a editorializar, pidiéndole al gobierno que use interlocutores más preparados para enfrentar las cámaras.