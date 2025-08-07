Más allá de que se trate del canal oficialista más importante del Gobierno, resulta imposible hacer ‘la vista gorda’ ante estas actitudes completamente hipócritas y canallescas por parte de las autoridades.

Fue el propio conductor, Paulino Rodrigues, quien se mostró indignado al dar a conocer la información sobre el patrimonio económico del gabinete de Javier Milei, más específicamente, de sus ministros. Incluso del ministro de Economía que le pide al pueblo que “saque sus dólares del colchón”.

En el canal expusieron que más de la mitad de ellos declararon un patrimonio mucho más abultado en el exterior que el que tienen en el país, y esto contrasta claramente con el pedido del Gobierno de “confianza” en la Argentina. Aunque, más bien, parece el dicho de ‘haz lo que yo digo y no lo que yo hago’.

Por eso, Rodrigues habló de la “ejemplaridad” y aseguró: “Si yo invito a que pongan plata en la Argentina, que inviertan en el país, uno tendería a pensar que mi plata la tengo justamente en la Argentina y no la mantengo en el exterior”.

Luego de la escandalosa información que surge de las declaraciones juradas de los ministros de Gobierno, quienes guardan fortunas afuera del país -inclusive depósitos en dólares-, el conductor aseguró: “Estás pidiendo confianza, y los propios tienen los depósitos en el exterior. No constituye a la ejemplaridad”.