Daniel Parisini, más conocido como El Gordo Dan, parece haber dejado de ser uno de los preferidos del Gobierno nacional. Más allá de que su opinión sobre el diputado electo Maximiliano Bondarenko fue directamente desestimada, tanto Adorni como Bullrich le pegaron por haber insultado al senador Luis Juez y su hija discapacitada.

Patricia Bullrich dejó en claro que el Gordo Dan puede pensar y decir lo que quiera sobre el senador Juez pero que no se puede meter con su hija, mucho menos desde su condición de médico.

Por su parte, el vocero presidencial, si bien reconoció que lo conoce desde hace años y que fue de los primeros que apoyó las ideas de Milei, aseguró que este inefable personaje no pertenece al Gobierno.

Pero en su declaración Adorni volvió a mentir al asegurar que Guillermo Francos no se disculpó con Juez sino que se solidarizó cuando el mismísimo Jefe de Gabinete dijo que le había pedido disculpas.