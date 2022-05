"El ladrón cree que todos son de su condición" reza el famoso dicho y tal vez por eso es que Patricia Bullrich pidió explicaciones sobre el origen del dinero utilizado para pagar la tasa de Justicia del juicio por difamación que Alberto Fernández lleva adelante contra la ex ministra de Seguridad.

Gregorio Dalbón no dejó pasar la oportunidad y no sólo le explicó cuál era el origen de ese dinero sino que también dejó al descubierto que Bullrich no había leído el expediente ya que ahí consta quién pagó esa tasa. Además le aseguró que será ella quien terminará pagando ese monto una vez que pierda el juicio.

Y como si esto fuera poco y para dejar en claro que se tiene que terminar eso de decir cualquier cosa sin tener consecuencias, Gregorio Dalbón le adelantó a Bullrich que le hará una nueva demanda por mentir sobre este tema.