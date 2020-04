Salieri de Nik on Twitter

Fabián Doman le dejó picando la pregunta sobre si es más grave el populismo que la pandemia basándose en la nefasta frase del expresidente Macri.

Y la exsecretaria de seguridad y actual presidenta del partido de la oposición con cierto sesgo de picarezca dijo que podrìa pensar en la respuesta 70 - 70 por los 70 días del virus y 70 años de populismo y a pesar de que Doman se lo festejó no quedó muy claro.

La pandemia fue declarada el 11 de marzo por lo que aún estamos lejos de que cumpla 70 días. Algo similar pasa con los años de populismo ya que si el país llevara 70 años de populismo eso no sòlo incluiría los gobiernos peronistas sino también el de Macri y las dictaduras militares. Lo que no entendemos es si Patricia no lo sabe o sólo repite lo que escucha.