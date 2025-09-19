Para Patricia Bullrich el mundo es maniqueo, blanco o negro, ellos o nosotros. Su concepción política se basa en la confrontación, dejando de lado cualquier esfuerzo por tender puentes.

Cómoda en su papel de Dama de Hierro, necesita que su ejército esté cohesionado, y con su verba incendiaria prender fuego al enemigo.

Ante Esteban Trebucq se lamentó de la despiadada pelea que tiene en vilo a La Libertad Avanza, y pidió orden en el frente interno.

Bullrich dio un paso al frente y atacó "al kirchnerismo"

En su planteo esquemático de política volvió poner en el blanco a la entelequia de todo lo que no es libertario llamándolo "kirchnerismo", para crear un enemigo fácilmente detectable.