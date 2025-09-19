Una confesión
Patricia Bullrich reconoció la sangrienta interna dentro del gobierno: "La pelea es lo más estúpido que podés hacer, y eso sucedió"
Entrevistada por Esteban Trebucq, la ministra de Seguridad habló de la guerra dentro del gobierno libertario y pidió alinear los cañones contra la oposición.
Para Patricia Bullrich el mundo es maniqueo, blanco o negro, ellos o nosotros. Su concepción política se basa en la confrontación, dejando de lado cualquier esfuerzo por tender puentes.
Cómoda en su papel de Dama de Hierro, necesita que su ejército esté cohesionado, y con su verba incendiaria prender fuego al enemigo.
Ante Esteban Trebucq se lamentó de la despiadada pelea que tiene en vilo a La Libertad Avanza, y pidió orden en el frente interno.
Bullrich dio un paso al frente y atacó "al kirchnerismo"
En su planteo esquemático de política volvió poner en el blanco a la entelequia de todo lo que no es libertario llamándolo "kirchnerismo", para crear un enemigo fácilmente detectable.