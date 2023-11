Diego Sehinkman le preguntó a la ex candidata a presidente, Patricia Bullrich, sobre la forma de ser de Javier Milei, quien, entre otras cosas, la había acusado directamente de poner bombas en jardines de infantes.

Pero la ex política no parece tener nada que decir de la personalidad de su ex enemigo y ahora aliado gracias a la intermediación y la orden de Mauricio Macri,y se limitó a decir que tiene una “personalidad fuerte”.

Entonces la presidenta del ex partido antes conocido como PRO prefirió hablar de la personalidad de Sergio Massa: “Autoritario, totalmente capaz de decirte y de mentirte en todo momento, capaz de arreglar con CUALQUIERA, cualquier cosa, capaz de no tener un milímetro de ética, un milímetro de verdad”. Una descripción casi perfecta de Javier Milei a la que sólo le faltó agregar que planea sacarle los derechos a los argentinos.