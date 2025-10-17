"Si vos lo que hacés es generar una idea de estar empoderada y sos capaz de pisotear a cualquiera, lo que te termina pasando es que se te viene en contra", dijo Patricia Bullrich en una entrevista en el stream Carajo.

Como toda conclusión, la ministra de Seguridad de la Nación, consideró: "El feminismo te lleva a situaciones en que la violencia es tan fuerte termina destruyendo a esa misma persona que genera esa lógica".

Y las redes le responde y la acusa de avalar el discurso de Pablo Laurta, femicida de su expareja y exsuegra.