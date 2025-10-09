Patricia Bullrich quiso hacer una defensa del gobierno pero se embarró aún más durante su participación en TN, cuando habló del escándalo narco de Espert.

Fue el propio Jonatan Viale quien le comentó sobre las versiones provenientes de los Estados Unidos de que el ministerio de Seguridad sabía todo sobre el financiamiento del candidato libertario por parte de narcos.

"Esa es una mentira total y absoluta, de principio a fin", expresó Bullrich y dijo luego explicar absolutamente todo. Pero se embarró aún más.

Increíblemente, la ministra presentó un documento secreto proveniente de los Estados Unidos, y reveló que desde 2021 tenían conocimiento de una causa en la que figuraban tanto Fred Machado como Espert.

"Pero lo que vos estás diciendo es que ya sabían con ese informe", le recriminó Diego Sheikman y la dejó completamente en ridículo.