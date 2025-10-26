Si bien su voto era cantado ya que no hay dudas de que se votó a sí misma, la ministra de Seguridad y candidata a senadora fue incapaz de doblar bien al boleta a pesar de las instrucciones recibidas por las autoridades de mesa y de que la boleta tenía marcas que indicaban por donde doblarlas.

Al intentar emitir su voto, Bullrich dobló mal la boleta y las autoridades de la mesa la hicieron volver al box. Tras un segundo intento, logró hacerlo correctamente y pudo completar el sufragio sin inconvenientes.

Obviamente las redes no la perdonaron