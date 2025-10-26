No para de hacer papelones
Patricia Bullrich fue incapaz de doblar bien la boleta y la mandaron de vuelta atrás del biombo
La candidata a senadora de La Libertad Avanza reconoció su infantil error: "Doblé la boleta en dos y había que doblarla en tres". ¿Se habrá puesto nerviosa?
Si bien su voto era cantado ya que no hay dudas de que se votó a sí misma, la ministra de Seguridad y candidata a senadora fue incapaz de doblar bien al boleta a pesar de las instrucciones recibidas por las autoridades de mesa y de que la boleta tenía marcas que indicaban por donde doblarlas.
Al intentar emitir su voto, Bullrich dobló mal la boleta y las autoridades de la mesa la hicieron volver al box. Tras un segundo intento, logró hacerlo correctamente y pudo completar el sufragio sin inconvenientes.
Obviamente las redes no la perdonaron