Como si la debacle económica no fuera suficiente, apareció la figura de Fred Machado para ensuciar el ya enrarecido aire que rodea al gobierno libertario.

Con José Luis Espert encabezando la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la mancha de la narcopolítica amenaza con teñir las elecciones del distrito.

Por eso salió Patricia Bullrich pidiendo cirugía mayor, en un claro mensaje de que Espert debe abandonar su lugar en el armado bonaerense.