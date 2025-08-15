Patricia Bullrich comenzó su tuit asegurando que: “Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo” aunque en realidad va como candidata a senadora de la Ciudad, donde el partido mas votado se lleva dos bancas y el segundo una por lo que no hay chances de que la ministra no acceda a una banca.

Algunos celebran, otros lamentan y el resto se mantiene expectante de lo que pasará. Y es que aún resta saber si su candidatura es testimonial o finalmente dejará de ser la que comanda a las fuerzas de seguridad que todas las semanas atacan a jubilados y trabajadores de prensa, e incluso a discapacitados.

Pero apenas Bullrich hizo pública su candidatura las redes estallaron con felicitaciones, críticas, consejos y hasta gestos de alivio.