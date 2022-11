"Si hay un debate que Larreta discuta conmigo, que no me mande soldaditos a hablar. Yo no tengo ningún problema, los debates políticos son válidos mientras sean abiertos y claros", disparó Patricia Bullrich cuando Cristina Pérez en Radio Rivadavia le preguntó por el entredicho con Felipe Miguel, a quien le bajó el precio diciendo que no recordaba su nombre.

Al mismo tiempo denunció una operación interna de desgaste encargada por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "El Gobierno de la Ciudad manda personas para generarme un desgaste político, eso no se hace".