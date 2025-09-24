En el marco del viaje de Javier Miei en Estados Unidos, donde mantuvo un encuentro con el magnate Donald Trump, este miércoles el presidente argentino ofreció un discurso en el foro de Naciones Unidas.

Mientras brindaba su mensaje, las butacas vacías del auditorio se convirtieron en la postal más comentada de la jornada. En ese marco, se vivió un patético episodio que generó repercusiones inmediatas en redes sociales.

"Estamos haciendo lo que hay que hacer para que el futuro sea mejor", expresó Milei en un tramo de su intervención. A diferencia de la ovación que esperaba, solo se escucharon unos aplausos tibios y sueltos.