La llegada del Covid-19 y la cuarentena obligatoria generó y generará un gran impacto en la economía. Es por ello que la gestión local de una provincia de sur del país confirmó que estudia emitir cuasimonedas, como post 2001.



"En esta situación vemos que empezar a emitir cuasimonedas no es una locura", afirmó el ministro de Gobierno y Justicia chubutense, José María Grazzini, al portal La Política Online.



Según explicó, la gestión local está "esperando que se liquiden las regalías petroleras", ya que "el sector privado va a quedar muy golpeado y Chubut vive del sector privado".



"Esto repercute en muchas provincias y la situación es igual, la verdad es que el margen de la capacidad de los estados es muy chico", detalló el funcionario de Mariano Arcioni, el gobernador chubutense, que además agregó que negocian con Nación por fondos para el sector de Salud.



No obstante el impacto del parate económico por el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio, la crisis económica de Chubut ya venía desde mediados del año pasado, después de las elecciones en las que Arcioni fue reelecto. En ese entonces comenzó a haber dificultades para pagar los salarios de los estatales y se incumplieron los aumentos firmados en paritaria.



Según el mismo portal, Arcioni analizaba la posibilidad de las cuasimonedas desde antes de la crisis del coronavirus, aunque no existe información oficial ni declaraciones públicas al respecto. Sin embargo, la situación de Chubut y otras provincias se complicó con muchísima más fuerza con la crisis del coronavirus.



Las provincias se verán muy perjudicadas por la fuerte caída de la coparticipación federal y de los impuestos internos, especialmente Ingresos Brutos. En el caso de Chubut, se suma la caída del precio del petróleo, por lo que Arcioni es uno de los gobernadores que presiona por el barril criollo.