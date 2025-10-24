Lo contó la propia involucrada, que fue invitada a un programa de la Televisión Pública conducido por Marcelo Grandío, periodista y amigo personal del vocero presidencial Manuel Adorni, y que la entrevista nunca se emitió.

"Nunca salió al aire porque no les gustó lo que dije, me llamó la atención cómo el conductor me preguntaba, porque no estaba alineada al pensamiento de ese programa" disparó para que no queden dudas Pamela David.

El que salió en su defensa fue Toti Pasman, quien se refirió a la conductora como ‘Pame’ -fue panelista suyo en América- y recibió el coro de Gastón Recondo que sentenció "otro tiro en el pie".