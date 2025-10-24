Los libertarios
Pasman se enojó porque Adorni censuró una nota a Pamela David en la Televisión Pública porque criticaba al gobierno
El conductor de Carnaval explotó contra Manuel Adorni tras la denuncia de Pamela David de que la TV Pública grabó una entrevista suya que jamás salió al aire.
Lo contó la propia involucrada, que fue invitada a un programa de la Televisión Pública conducido por Marcelo Grandío, periodista y amigo personal del vocero presidencial Manuel Adorni, y que la entrevista nunca se emitió.
"Nunca salió al aire porque no les gustó lo que dije, me llamó la atención cómo el conductor me preguntaba, porque no estaba alineada al pensamiento de ese programa" disparó para que no queden dudas Pamela David.
El que salió en su defensa fue Toti Pasman, quien se refirió a la conductora como ‘Pame’ -fue panelista suyo en América- y recibió el coro de Gastón Recondo que sentenció "otro tiro en el pie".