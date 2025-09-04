Los peritos informáticos encargados de revisar el celular del ex abogado y amigo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, informaron que hay algunos mensajes que fueron borrados de manera manual y que es imposible recuperarlos.

No hay que ser muy pillo para saber con quien se mensajeaba Spagnuolo si se tiene en cuenta que solo durante este año fue unas 40 veces a la Quinta de Olivos pero en su celular no hay un solo chat con quien fuera su amigo y cliente, Javier Milei.

Todavía falta el resultado del peritaje de los celulares de los dueños de la droguería Suizo Argentina, implicados en la corrupción pero que entregaron aparatos nuevos o apagados y sin clave por lo que todo hace suponer que ahí tampoco podrán encontrarse pruebas del delito.