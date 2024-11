La Cámara Federal de Casación ratificó la condena a seis años de prisión impuesta a la expresidenta Cristina Kirchner en la “Causa Vialidad”, que investigó presuntas irregularidades en la obra pública nacional, aunque la decisión no quedó firme ya que puede ser apelada ante la Corte Suprema.

La Sala IV del máximo tribunal penal federal del país, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, todos con relación directa con Mauricio Macri, dio a conocer el fallo que ya había sido difundido por algunos medios de comunicación.

Cristina no estuvo presente ya que, según anunció en sus redes sociales, tenía previsto participar de una actividad en Moreno junto a la intendenta Mariel Fernández y otras 400 mujeres y porque no lo quiso dar entidad a otro escandaloso fallo del partido judicial.

La sentencia de Casación es apelable ante la Corte Suprema, por lo cual no quedó firme y ninguna pena comenzará a ejecutarse hasta que se pronuncie esa instancia, incluyendo la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a la expresidenta.

Este martes, Cristina había anticipado en un comunicado que el Poder Judicial fallará en su contra "cumpliendo la orden impartida por el Grupo Clarín en la tapa publicada días después de que intentaran asesinarme en la puerta de mi casa: 'La bala que no salió y el fallo que sí saldrá'. O sea; si no me mataron, tengo que estar presa", afirmó.