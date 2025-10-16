Para los incrédulos: Al final Milei se trajo algo de Estados Unidos y ya lo está usando en la tele

Javier Milei además de hacer papelones cantando, presentó su libro "La construcción del Milagro" durante su show en el Movistar. El libro cuesta 35.000 pesos y como no es un récord de ventas lo está regalando a sus periodistas amigos. Como era Feinmann antes de incomodarlo. Pero esto libro tiene algo especial, está dedicando con lo único que rescató Milei de Estados Unidos: un fibrón del Salón Oval.

El tipo se puso tan contento con haberse quedado con el fibrón con el que Donald Trump le escribió una cartita diciéndole que eran amigos, que parece no desprenderse del bendito fibrón y hasta lo usó para dedicarle el libro a Feinmann. Al periodista no pareció interesarle mucho la historia o tal vez se dio cuenta de lo patético que era lo que estaba contando.

Sin dejar de lado la reflexión de Ari Lijalad, de que parece que Trump le dio el fibrón como una manera de decirle que va a firmar todo lo que quiera, lo cierto es que la palabra "fibrón" se hizo tendencia en las redes.