Sin dudas el resultado de la elección bonaerense podría extender la sangría del gobierno de Javier Milei.

Después de la aplastante derrota en Corrientes, donde había sacado un excelente resultado en el balotaje del 2023, un triunfo peronista en la Provincia de Buenos Aires será muy importante para dejar en claro cómo son las cosas y cuánto afectó a la credibilidad del Gobierno el haber quedado en la boca de la tormenta.

Si bien se supone que en la elección nacional de octubre los libertarios consigan un buen resultado y aumente drásticamente su número de legisladores propios, lo cierto es que no están pudiendo manejar la situación actual y la imagen del Presidente también se está desplomando.