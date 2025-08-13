Alejandro Fantino es uno de los grandes impulsores de Javier Milei, y ahora en el gobierno uno de sus más fervientes defensores.

En ese rol dialogó con Facundo Pedrini en Crónica y lanzó su teoría de cómo llegó el libertario a ser presidente de los argentinos a pesar de sus estrafalarias ideas y sus formas agresivas.

Según Fantino, Milei es un reflejo de la sociedad argentina que, golpeada por los fracasos de los últimos gobiernos, se identificó con un hombre que sufría bullyng en cámara.

La entrevista completa

Pedrini indagó a fondo sobre la carrera y la personalidad de Fantino.