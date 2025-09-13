Fernando Iglesias protagonizó un verdadero escándalo en los estudios de TN, donde se abordó la política de Milei y los vetos presidenciales contra el Garrahan y la Universidad.

Invitado al programa, entró en una discusión desordenada con varios panelistas, hasta que tuvo un fuerte intercambio con el periodista mileísta Franco Mercuriali por hechos que ocurrieron hace 25 años.

Lejos de responder sobre la crisis política y económica actual, Iglesias se remontó a los años 2000 y 2001 para defender al expresidente Fernando de la Rúa.

Sin embargo, se puso nervioso, sus argumentos fueron rápidamente desarmados, y confundió varios nombres en diferentes ocasiones.