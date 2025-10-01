Patricia Bullrich demostró una vez más su falta de idoneidad y criterio para mantener el cargo que ocupa, y puso en peligro la detención de Pequeño J solo para sacar un poquito de ventaja política y mediática.

En ese marco, las reciente declaraciones de las autoridades de la Policía Nacional del Perú dejaron aún más expuesta a Bullrich.

En declaraciones a la prensa, que fueron transmitidas por la señal de TN, desde Perú reconocieron que el trabajo fue "estrechamente coordinado con la policía provincial de Buenos Aires desde el día 28 de septiembre".

De esa forma, llevaron a cabo un operativo conjunto que resultó en la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", en Pucusana, al sur de Lima.

Valverde es señalado como el presunto autor intelectual del triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).