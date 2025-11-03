Imperdible momento
Papelón en vivo: la carita de Novaresio cuando se enteró que sus criticas eran contra una intendenta del PRO
Las inundaciones en la localidad bonaerense de 9 de Julio generar perdidas millonarias y denuncian daños irreversibles. El conductor de A24 protagonizó un incómodo momento mientras entrevistaba a una productora rural.
La grave situación hídrica que atraviesa la localidad de 9 de Julio afecta a miles de hectáreas productivas.
Por este motivo, los vecinos lanzaron fuertes reclamos contra las autoridades locales. El conductor de A24, Luis Novaresio, se quiso hacer el picante con la intendenta pero se llevó una sorpresa en vivo al descubrir que María José Gentile integra el PRO.
Josefina, productora rural local, apuntó contra la intendenta al señalar que el municipio "sigue cobrando Impuesto al camino y no tenemos ningún camino".
"A ver de qué partido es...", señaló Novaresio. "Es del PRO", le dijeron, y su reacción se hizo viral.