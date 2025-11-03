La grave situación hídrica que atraviesa la localidad de 9 de Julio afecta a miles de hectáreas productivas.

Por este motivo, los vecinos lanzaron fuertes reclamos contra las autoridades locales. El conductor de A24, Luis Novaresio, se quiso hacer el picante con la intendenta pero se llevó una sorpresa en vivo al descubrir que María José Gentile integra el PRO.

Josefina, productora rural local, apuntó contra la intendenta al señalar que el municipio "sigue cobrando Impuesto al camino y no tenemos ningún camino".

"A ver de qué partido es...", señaló Novaresio. "Es del PRO", le dijeron, y su reacción se hizo viral.