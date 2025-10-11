En medio de la crisis del oficialismo en medio de la campaña electoral, sus propios candidatos difunden mentiras que son replicadas por los trolls libertarios y por el presidente Javier Milei.

En las últimas horas, el candidato porteño de LLA, Alejandro Fargosi, posteo una trapa trucha del diario Clarín con la intención de ensuciar al expresidente Néstor Kirchner.

El error fue rápidamente detectado por usuarios y periodistas, que señalaron que la imagen no pertenecía a ninguna edición real del medio:

Hasta Grok, se encargó de aclarar la situación: "Sí, esta tapa es falsa. La original de Clarín del 16/12/2005 dice "Kirchner le paga ya toda la deuda al FMI", sin mención a Chávez ni al 16%. Fue editada para agregar eso. El pago al FMI sí ocurrió, financiado en parte con bonos a Venezuela a tasas de ~8-10% en 2005, no 16%".