En medio del caso Espert, quien tuvo que renunciar a su candidatura por las denuncias que lo vinculan al empresario Fred Machado, un intercambio entre la mileísta Mariana Brey y Juan Gabois se hizo viral en las redes.

La comunicadora mileísta, que ya expresó su defensa a Espert en C5N, protagonizó un papelón en el programa A la Barbarossa, cuando intentó enfrentar con una fake news a Grabois.

Brey quiso ensuciar la candidatura de de Eduardo Taiana como cabeza de lista de Fuerza Patria para las próximas elecciones del 26 de octubre, al asegurar que se había sacado una foto con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Sin embargo, esta imagen pertenece a sus épocas de canciller. Incluso, en vivo, Nancy Pazos aclaró el origen de esa foto: "Era canciller". En ese contexto, Grabois aclaró: "Lo que estás diciendo es incorrecto".