Lilia Lemoine, a pesar de lo que ella cree, no es una hábil declarante., y eso quedó en evidencia cuando intentó defender a Javier Milei de las palabras de Diana Mondino quien lo ajustició por su participación en la estafa de la cripto $LIBRA.

Ahora, en una nueva intervención en LN+, Lemoine protagonizó un momento insólito al cuestionar el periodo menemista, que tanto defiende Milei, sin darse cuenta.

"En el 97, 98, mi vieja quebró en esa época. Otra vez, cada cierta cantidad de tiempo , que son los ciclos que le gusta tener a la izquierda. Digamos que tenemos que resetearnos y volver a empezar", comentó la diputada libertaria.

“Tu vieja quebró con un plan económico que es el que esta aplicando Milei”, le explicó otro de los invitados.