"Hace años que Franja Morada controla la Universidad", deslizó Guadalupe Vázquez en medio de la entrevista en La Nación+ sobre el rechazo al veto de Javier Milie a la Ley de Financiamiento de las Universidades.

"Es una caja también…", dijo la periodista, y ante la sorpresa de Yacobitti, aseguró: "Sacan plata de las fotocopias, pusieron recursos para la campaña de Lousteau…".

El Diputado Nacional retrucó, firme: "Ahora lo que vamos a hacer es ir a la Justicia porque dijiste que se pusieron recursos para la campaña".



Y Guadalupe tuvo que recular, y hasta se enojó.