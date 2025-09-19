La plata de las fotocopias
Papelón de Guadalupe Vázquez: reculó en chancletas luego de acusar a Yacobitti de usar ''la caja'' de la UBA
La periodista acusó a Franja Morada de "hacer caja" en la UBA y Emiliano Yacobitti, diputado nacional por la UCR y vicerrector de la casa de estudios, la frenó y la invitó a ir a la Justicia a denunciarlo. Y Guadalupe tuvo que recular.
"Hace años que Franja Morada controla la Universidad", deslizó Guadalupe Vázquez en medio de la entrevista en La Nación+ sobre el rechazo al veto de Javier Milie a la Ley de Financiamiento de las Universidades.
"Es una caja también…", dijo la periodista, y ante la sorpresa de Yacobitti, aseguró: "Sacan plata de las fotocopias, pusieron recursos para la campaña de Lousteau…".
El Diputado Nacional retrucó, firme: "Ahora lo que vamos a hacer es ir a la Justicia porque dijiste que se pusieron recursos para la campaña".
Y Guadalupe tuvo que recular, y hasta se enojó.