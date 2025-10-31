Jonatan Viale tuvo que dar la cara y salir a explicar en vivo la vergonzosa situación que vivió Virginia Gallardo, quien había sido invitada a su programa en TN.

El conductor dijo que le daba "mucha lástima lo que hicieron con la diputada", que había pautado un horario pero tuvo que esperar en el hall, fuera de cámara.

Viale mandó al frente al gobierno y contó por qué la diputada nacional no podía salir al aire, es que al mismo tiempo estaba hablando Javier Milei y al parecer no permite que nadie salga al aire en ningún medio mientras él está hablando. 

Como si se tratara de un burdo tirano, presidencia de la Nación le prohibió a Gallardo realizar su entrevista porque el mandatario estaba al aire en otro canal: una verdadera locura, que ni Viale pudo aceptar.