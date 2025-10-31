Papelón: Viale explicó por qué Virginia Gallardo fue invitada al programa pero tuvo que quedarse afuera sin hablar
El propio conductor de TN criticó la rara situación que se generó en el canal con la visita de la reciente diputada electa, que por una decisión presidencial tuvo que esperar afuera de cámara y no pudo salir al aire. Dictadura en su máximo exponente.
Jonatan Viale tuvo que dar la cara y salir a explicar en vivo la vergonzosa situación que vivió Virginia Gallardo, quien había sido invitada a su programa en TN.
El conductor dijo que le daba "mucha lástima lo que hicieron con la diputada", que había pautado un horario pero tuvo que esperar en el hall, fuera de cámara.
Viale mandó al frente al gobierno y contó por qué la diputada nacional no podía salir al aire, es que al mismo tiempo estaba hablando Javier Milei y al parecer no permite que nadie salga al aire en ningún medio mientras él está hablando.
Como si se tratara de un burdo tirano, presidencia de la Nación le prohibió a Gallardo realizar su entrevista porque el mandatario estaba al aire en otro canal: una verdadera locura, que ni Viale pudo aceptar.