Durante el acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el presidente Javier Milei brindó un discurso pero no habló del reciente escándalo por la difusión de audios que revelan presuntas coimas en la compra de medicamentos, que involucran a funcionarios del Gobierno.

Incluso el periodista libertario Jonatan Viale, presente en la transmisión de TN, protagonizó un insólito momento televisivo frente al silencio del mandatario.

En ese marco, Milei intentó generar algunos conceptos en su exposición que no generaron mucho interés entre los asistentes.

“¿Mandarían consumo del presente al futuro?”, preguntó en un momento de su exposición. Ante la falta de respuestas de los presentes, Milei se mostró molesto. “No están convencidos”, le reprochó al auditorio.