En medio de la campaña electoral, y mientras se muestra activo en las redes sociales, Ricardo López Murphy compartió este miércoles una imagen junto a Mauricio Macri, generando comentarios entre sus seguidores.

En su posteo, López Murphy escribió: "Todos sabemos que el gato va a votar al bulldog", haciendo referencia a Macri como "el gato" y a sí mismo como "el bulldog", en un guiño humorístico.

El llamativo posteo, advirtieron, se hizo con una foto desactualizada que fue tomada en años anteriores: