El perro y el gato
Papelón: el engañoso posteo de López Murphy para quedarse con los votos del PRO
El diputado nacional, que busca renovar su banca, publicó una foto que lo muestra junto al expresidente. Las redes detectaron que se trata de una imagen vieja.
En medio de la campaña electoral, y mientras se muestra activo en las redes sociales, Ricardo López Murphy compartió este miércoles una imagen junto a Mauricio Macri, generando comentarios entre sus seguidores.
En su posteo, López Murphy escribió: "Todos sabemos que el gato va a votar al bulldog", haciendo referencia a Macri como "el gato" y a sí mismo como "el bulldog", en un guiño humorístico.
El llamativo posteo, advirtieron, se hizo con una foto desactualizada que fue tomada en años anteriores: