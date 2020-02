"Hoy nos vemos a partir de las 17 en las calles por #AbortoLegal2020", escribió en su cuenta la escritora Claudia Piñeiro, reconocida por su militancia pública por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

"#QueSeaLey abortar si queremos, comer todos los días, ir a la escuela, tener un trabajo, dormir calentitxs. Sin autonomía económica nuestros cuerpos no son libres. Sin Ministerio de Salud no hay aborto legal. Sin aborto legal no hay #NiUnaMenos. #AbortoLegal2020", tuiteó la militante feminista Suzie Qiu.

En tanto, el colectivo de Actrices Argentinas expresaron en su cuenta que "el proyecto está en las calles. Nosotrxs también. 9hs pañuelazo federal frente al Congreso Nacional y en todas las plazas del país".

"Hoy a las 17 hs nos volvemos a encontrar. Desde otro lugar, en otro contexto, pero con las mismas ganas de que sea ley. #AbortoLegal2020 #SeraLey #19F", escribió la titular de INADI, Victoria Donda.

"No vamos a parar hasta #QueSeaLey. Por la soberanía de nuestros cuerpos: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. #19F #AbortoLegal2020", posteó en su cuenta la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich.

La modelo Luciana Salazar reflexionó en su cuenta de esta red social: "Porque el aborto legal, seguro y gratuito es tema de salud publica y derechos, por las mujeres que mueren en abortos clandestinos, por las niñas obligadas a parir. Que sea punible no evita los abortos, la única discusión real es ¿legal o clandestino? 💚 #19F #AbortoLegal2020".

"Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Abierto legal para no morir #AbortoLegal2020 #19F", citó en su cuenta la cantante Lali Espósito al tuitear el lema de la Campaña Nacional por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito.