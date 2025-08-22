Pamela David no se quedó callada y volvió a arremeter contra Karina Milei, quien parece estar más preocupada por lo que se diga de sus relojes antes que el terrible caso de corrupción que se acaba de destapar.

Recordemos que la conductora había mencionado la doble vara de los medios para criticar a Cristina por su atuendo, sus relojes y carteras; pero nada se decía de los accesorios con los que se la ve últimamente a la hermana del presidente.

Por eso, Karina Milei salió a desmentir que utilizara un Rolex a través de un comunicado, uno de los pocos que ha expedido desde que está en su cargo.

Irónicamente, nada dijo sobre esta terrible acusación de coimas en la medicación de los discapacitados, y por eso Pamela David expresó: “A mí Karina Milei me corrigió lo de su reloj y no es capaz de negar un audio donde se la trata de coimera”.