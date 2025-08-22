Pamela David volvió a la carga contra Karina Milei: "No es capaz de negar un audio donde se la trata de coimera"
La conductora le respondió a la secretaria de la Presidencia, que le había corregido sus comentarios por la polémica sobre su reloj. Por eso, ahora Pamela David aseguró que puede aceptar esa corrección, pero cuando se trata de desmentir un acto de corrupción... parece que no puede.
Pamela David no se quedó callada y volvió a arremeter contra Karina Milei, quien parece estar más preocupada por lo que se diga de sus relojes antes que el terrible caso de corrupción que se acaba de destapar.
Recordemos que la conductora había mencionado la doble vara de los medios para criticar a Cristina por su atuendo, sus relojes y carteras; pero nada se decía de los accesorios con los que se la ve últimamente a la hermana del presidente.
Por eso, Karina Milei salió a desmentir que utilizara un Rolex a través de un comunicado, uno de los pocos que ha expedido desde que está en su cargo.
Irónicamente, nada dijo sobre esta terrible acusación de coimas en la medicación de los discapacitados, y por eso Pamela David expresó: “A mí Karina Milei me corrigió lo de su reloj y no es capaz de negar un audio donde se la trata de coimera”.