Mal penderado
Pamela David desarmó la mentira libertaria de la inflación: "¿Cuánto pagabas de servicios con Massa y cuánto pagás ahora?"
La conductora de América estuvo en Blender para sentarse a la mesa que conduce Tomás Rebord y debatió con el economista Christian Buteler, al que no le dejó pasar la inexactitud con que manejaba los datos.
Buteler es un analista económico liberal que acompaña las decisiones del gobierno y festeja las medidas que toma. Además le gusta participar en los medios y trenzarse en discusiones sobre el rumbo del país.
Esta vez pensó que Pamela David no era un contrincante de fuste pero se llevó una sorpresa, en la mesa que compartieron en Blender.
David puso en duda el número de la inflación conseguida por Javier Milei, y le echó en la cara que los considerables aumentos de los servicios no son tomados en cuenta.
La entrevista completa
En una muestra más del crossover entre la televisión abierta y el stream, Rebord recibió a Pamela David.