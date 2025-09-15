Buteler es un analista económico liberal que acompaña las decisiones del gobierno y festeja las medidas que toma. Además le gusta participar en los medios y trenzarse en discusiones sobre el rumbo del país.

Esta vez pensó que Pamela David no era un contrincante de fuste pero se llevó una sorpresa, en la mesa que compartieron en Blender.

David puso en duda el número de la inflación conseguida por Javier Milei, y le echó en la cara que los considerables aumentos de los servicios no son tomados en cuenta.

La entrevista completa

En una muestra más del crossover entre la televisión abierta y el stream, Rebord recibió a Pamela David.