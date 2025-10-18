Pamela David volvió a dejar expuesta la supuesta libertad de expresión del gobierno de Javier Milei. Y es que contó que el periodista Marcelo Grandio, le hizo una entrevista para un programa de la TV Pública pero consideró que el público nunca podrá verla porque ella "no estaba alineada al pensamiento de ese programa".

La conductora utilizó un espacio de su propio programa para hacer pública esta situación ya que es Manuel Adorni quien maneja los medios públicos y quien habría oficiado de intermediario para tener a Pamela como invitada de dicho programa.

Tal vez ahora que ella hizo público este claro intento de censura, las autoridades del canal tomen la decisión de ponerlo al aire, pero se sabe que la pluralidad de voces no es algo que le agrade al gobierno.