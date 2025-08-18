Si bien a Pamela David nadie la puede acusar de kirchnerista -siempre fue massista-, la unidad del peronismo la encontró enfrentada al gobierno libertario.

Desde allí decidió tener más contemplación en la crítica a Cristina y apuntar los cañones sobre los hermanos Milei.

Jugando el juego que mejor conoce, en vez de ir por las críticas a la situación económica o a decisiones políticas, Pamela decidió que una mejor forma de entrarle es por el lado de la corrupción y empezó a agitar un tema que está fuera de agenda.

“¿Nadie se preguntó por el Rolex de 35 mil dólares de Karina?” disparó al aire sin ninguna ingenuidad y a sabiendas de que ese interrogante iba a quedar colgando en la cabeza de más de uno.