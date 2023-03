Carlos Pagni suele dedicar toda su columna hablar del kirchnerismo y el peronismo. Pero en ese pequeños destellos de periodista ecuánime que ostenta, suele dejar datos que los medios hegemónicos directamente omiten.

Es el caso de lo que contó sobre la interna feroz por seguridad entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horario Rodríguez Larreta.

Un oscuro entramado se erige en los sótanos de la Democracia y del que claramente el PRO tiene su no menor participación. Uno de los nombres principales no es otro que el del operador Daniel Angelici. El “binguero” como le dice Pagni y ex Presidente de Boca es clave para entender de qué va el poder corporativo.