Pagni contó detalles de la tremenda apretada que le pegó Karina Milei a Spagnuolo
El periodista se refirió a un encuentro que mantuvo la hermana del presidente con el exdirector de la Agencia de Discapacidad el año pasado. "Aparentemente, en los teléfonos de Spagnuolo hay algunos mensajes que corroborarían esta conversación", aseguró el periodista.
El gobierno libertario no puede ocultar la fuerte crisis política que atraviesa tras la difusión de denuncias por presuntas coimas vinculadas a la gestión en discapacidad, que involucran a funcionarios de primera línea del oficialismo.
En ese marco, en la pantalla de LN+, el periodista Carlos Pagni contó detalles de un encuentro que mantuvieron Karina Milei, Lule Menem, y Diego Spagnuolo, los tres implicados en el escándalo de los audios.
Según se desprende de la información ofrecida por Pagni, el vínculo entre la hermana del presidente y Lule Menem es muy estrecho.
Según indicó, Karina Milei convocó a Diego Spagnuolo, lo hizo esperar un par de horas y después lo recibió con Lule Menem. “Le dice: 'mirá no vuelvas a hablar con mi hermano. Lule soy yo hace lo que te dice Lule'”, relató Pagni.
“Aparentemente hay en los teléfonos de Spagnuolo algunos mensajes que corroborarían esta conversación”, remarcó.