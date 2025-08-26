El gobierno libertario no puede ocultar la fuerte crisis política que atraviesa tras la difusión de denuncias por presuntas coimas vinculadas a la gestión en discapacidad, que involucran a funcionarios de primera línea del oficialismo.

En ese marco, en la pantalla de LN+, el periodista Carlos Pagni contó detalles de un encuentro que mantuvieron Karina Milei, Lule Menem, y Diego Spagnuolo, los tres implicados en el escándalo de los audios.

Según se desprende de la información ofrecida por Pagni, el vínculo entre la hermana del presidente y Lule Menem es muy estrecho.

Según indicó, Karina Milei convocó a Diego Spagnuolo, lo hizo esperar un par de horas y después lo recibió con Lule Menem. “Le dice: 'mirá no vuelvas a hablar con mi hermano. Lule soy yo hace lo que te dice Lule'”, relató Pagni.

“Aparentemente hay en los teléfonos de Spagnuolo algunos mensajes que corroborarían esta conversación”, remarcó.