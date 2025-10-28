Carlos Pagni no se subió al entusiasmo generalizado por el triunfo de La Libertad Avanza que domina a los medios hegemónicos y se puso a hilar fino sobre los números.

Allí encontró una correlación entre el voto entre los sectores más postergados y el peronismo, y otro entre las clases medias y medias-altas con La Libertad Avanza.

Esta composición socio electoral es similar a la que conformaba el núcleo duro del PRO, sintetizó Pagni.

El análisis completo

Pagni hizo foco en los resultados cruzados con las clases sociales para determinar dónde está el mayor voto de los libertarios.