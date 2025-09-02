Marcela Pagano se bajó justo a tiempo de La Libertad Avanza y ahora está dispuesta a contar todos los tejes y manejes del armado de ese espacio político.

Así fue que dejó en claro cómo era que los primos Menem distribuían los cargos según su conveniencia y a cambio de dádivas.

Y como es su costumbre se encargó de Lilia Lemoine de quien dijo que es manejada por alguien inteligente y que ella tiene una enfermedad psiquiátrica no medicada, y que esto fue confirmado por el mismísimo Presidente de la Nación.

Para cerrar Pagano dejó en claro que no votaría al Gobierno en las elecciones bonaerenses porque no tiene personas “formadas y pensantes”.

Y también habló de la censura promovida desde el Poder Ejecutivo.