El gobierno trata de demostrar con desesperación que mantiene el rumbo con tranquilidad a pesar de todas las señales en contra que le aparecen en el horizonte.

El nuevo truco de magia para impedir que se dispare el dólar, vuele la inflación y caer en default es el préstamo del gobierno de Donald Trump, que todavía no se sabe de cuánto es y cuáles son sus contraprestaciones.

Federico Furiase, el presidente del Banco Central, se prestó a una entrevista con Pablo Rossi donde trató de mostrar tranquilidad, y ante la pregunta de por qué el plan económico tiene tanta turbulencia dio una respuesta pueril.