Pablo Rossi fue tajante durante la última emisión de su programa en LN+ y apuntó contra José Luis Espert por la vergonzosa falta de respuesta a su pregunta sobre si había sido o no financiado por el narco Fred Machado.

Las imágenes recorrieron todo el país y causaron indignación, ya que Pablo Rossi le preguntó en reiterada su oportunidades si había recibido ese dinero y el candidato de Milei directamente se negó a responder.

Por eso, el conductor compañero de Eduardo Feinmann hizo su propio descargo y fue con los tapones de punta contra el diputado libertario: "Lo conozco a José Luis Espert de hace muchos años y se lo dije, y siento que me mintió en la cara".

Además el periodista sentenció: "Se puede mentir en forma directa o indirecta. Porque si ahora sale José Luis Espert a dar la explicación de la transferencia, ¿Por qué no lo dijo anoche?".